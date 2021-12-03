Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Фанаты «Урала» поддержат акцию болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в знак протеста

10:59
Теги:

Объединение фанатов «Урала» перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» выступило с обращением, в котором объявило о своем протесте против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит».

Как отмечается в заявлении, болельщики «Урала» намерены покинуть трибуны на 19-й минуте 30-й секунде предстоящей встречи. Ранее с такой же инициативой выступили фанаты нескольких команд, включая ЦСКА и «Спартак».

«В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу в том числе. В связи с этим, мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с Локомотивом, когда на табло будет 19.30. Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах», — говорится в сообщении «Стальных Монстров» в сети «ВКонтакте».

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков ЦСКА из-за того, что часть из них использовала пиротехнику во время матча.

Игра «Локомотив» — «Урал» состоится 4 декабря на «РЖД Арене» в Москве. Начало в 19.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
Загруженные на «Госуслуги» сертификаты о COVID-19 переоформят на год
1
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры