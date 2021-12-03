Фанаты «Урала» поддержат акцию болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в знак протеста

Объединение фанатов «Урала» перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» выступило с обращением, в котором объявило о своем протесте против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит».

Как отмечается в заявлении, болельщики «Урала» намерены покинуть трибуны на 19-й минуте 30-й секунде предстоящей встречи. Ранее с такой же инициативой выступили фанаты нескольких команд, включая ЦСКА и «Спартак».

«В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу в том числе. В связи с этим, мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с Локомотивом, когда на табло будет 19.30. Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах», — говорится в сообщении «Стальных Монстров» в сети «ВКонтакте».

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков ЦСКА из-за того, что часть из них использовала пиротехнику во время матча.

Игра «Локомотив» — «Урал» состоится 4 декабря на «РЖД Арене» в Москве. Начало в 19.00 по московскому времени.