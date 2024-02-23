«Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с «Факелом»

«Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с «Факелом» со счетом 0:0.

В 19-м туре после возобновления РПЛ «Сочи» 3 марта встретится с «Балтикой», «Факел» в этот же день сыграет с «Пари НН».

«Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» с 21 очком — на 11-й строчке.