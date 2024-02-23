«Динамо» в товарищеском матче уступило «Балтике»

«Динамо» в товарищеском матче уступило «Балтике» со счетом 0:3.

Отличились Джоэль Фамейе, Дмитрий Рыбчинский и Александр Осипов.

В следующем матче «Динамо» 24 февраля сыграет с ЦСКА.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. «Балтика» с 13 очками — на предпоследней строчке.

Товарищеский матч

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (3:0)

Голы: Фамейе, 2 (1:0). Рыбчинский, 22 (2:0). Осипов, 42 (3:0).

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов (Гассама, 46), Роб.Фернандес (Маляров, 70), Луна, Рыбчинский (Козлов, 73), Капленко, Ковалев (Пряхин, 46), Бистрович, Фамейе (Энрикес, 73), Ал.Фернандес.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Зайдензаль, 74), Лепский, Маричаль (Исаев, 74), Гагнидзе (Смелов, 31), Назаренко, Окишор (Грулев, 63), Майсторович, Гладышев, Бабаев (Боков, 80), Чупаев (Хубулов, 80).

23 февраля.