«Краснодар» завершил сборы и вернулся в Россию

«Краснодар» завершил зимние сборы.

Команда 23 февраля вернулась в Краснодар, где продолжит подготовку к матчам РПЛ. На заключительном сборе, который проходил в Абу-Даби с 10 по 22 февраля, «быки» обыграли «Урал» (1:0) и «Торпедо» (2:1), а также уступили «Астане» (2:4).

2 марта «Краснодар» в 19-м туре РПЛ на своем поле сыграет с «Рубином». Начало встречи в 16:30 мск.