Сорокин — о словах Пьянича про сборную России: «Не будем судить строго»

Советник президента РФС Алексей Сорокин прокомментировал переход боснийского полузащитника Мирелема Пьянича в ЦСКА.

Осенью 2022 года Пьянич назвал неудачной идею организации матча между сборными Боснии и Герцеговины и России. В дальнейшем встреча между национальными командами не состоялась из-за отказа боснийской стороны.

«Для ситуации в целом хорошо, что к нам едут, не боятся. Конечно, для РПЛ это положительно, это игрок высокого уровня. Он не осуждал. Мне кажется, что просто неосторожная фраза была, не подумал, судить строго не будем. Бывает, что люди что-то говорят, а потом происходит переосмысление, у всех такое бывает», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Соглашение ЦСКА с Пьяничем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 15-м номером.