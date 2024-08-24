Трансляция матча «Факел» — «Оренбург» начнется в 17:20 по московскому времени

«Факел» примет «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России в субботу, 24 августа. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Воронежцы замыкают турнирную чемпионата России, набрав одно очко в первых пяти турах. У оренбуржцев одна победа, две ничьи и два проигрыша.

В первом круге Российской премьер-лиги сезона-2023/24 «Факел» победил «Оренбург» со счетом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью (0:0). По итогам сезона «Факел» занял 11-е место в РПЛ, а «Оренбург» — 12-е.

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