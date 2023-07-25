Агент Дивеева: «Игорь уже должен находиться в Германии, он проведет там несколько дней»
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева сообщил «СЭ» о прибытии игрока в Германию, где ему проведут операцию на голеностопе.
«Игорь уже должен находиться в Германии. По расчету медиков, он ориентировочно проведет там несколько дней. Период восстановления пока неизвестен», — сказал Еремин «СЭ».
23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.
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|1
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|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|0
|0
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|
5
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|1
|1
|0
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|
6
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|0
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|
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|
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|
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|1
|0
|0
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|0
|
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|1
|0
|0
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|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
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|Балтика
|1
|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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