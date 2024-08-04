Агент Помазуна: «В ближайшее время будет решение по новому клубу»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, где продолжит карьеру вратарь Илья Помазун.

— Илья не останется в ЦСКА до зимы, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт». — Скоро определимся, есть моменты. Думаю, в ближайшее время будет решение.

— Это будет Европа?

— Нет, я думаю, это будет Россия.

В прошлом сезоне 27-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал»: 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл на ноль.