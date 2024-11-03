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Судейство

Сегодня, 18:08

«Факел» — «Химки»: судья Егоров снова не согласился с ВАР. Гол гостей засчитан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Игровой эпизод в матче «Факел» — «Химки».
Фото Скриншот трансляции

На 4-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» судья Егор Егоров засчитал гол гостей и позднее, несмотря на вмешательство видеоарбитра (ВАР), оставил свое решение в силе.

Фото Скриншот трансляции

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Ян Бобровский, проведя свою проверку, обратили внимание судьи на позицию Антона Заболотного, в момент удара по воротам оказавшегося за линией офсайда и рядом с вратарем Виталием Гудиевым. Егорову предложили посмотреть видеоповтор на мониторе у поля. Судья очень долго изучал его и в итоге не стал отменять гол «Химок».

Фото Скриншот трансляции

Получается, он не считает, что Заболотный мешал Гудиеву и влиял на его действия. Есть вероятность, что это решение Егорова будет впоследствии оспорено «Факелом».

Это 46-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 43 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно сохранялось.

Фото Скриншот трансляции

Егоров уже дважды не согласился с видеоассистентами и оставил вердикт в силе. Впервые он так поступил в конце матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» (1:2), когда казанец Мирлинд Даку забил победный гол, который был в итоге засчитан спустя почти восемь минут. В той игре нижегородец не прислушался к мнению более опытных Василия Казарцева (ВАР) и Евгения Турбина (АВАР) и не зафиксировал офсайд у Игора Вуячича.

ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Ахмат – Пари НН
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