Хесус Медина: «Отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал свое празднование гола в ворота ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Я отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением. Я помню, что раньше играл в этой команде. Поэтому, отпраздновал с моими одноклубниками, но с уважением», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Медина выступал за красно-синих с 2022 по 2023 год.