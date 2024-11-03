Хесус Медина: «Отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением»
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал свое празднование гола в ворота ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.
«Я отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением. Я помню, что раньше играл в этой команде. Поэтому, отпраздновал с моими одноклубниками, но с уважением», — приводит слова Медины «РБ Спорт».
Медина выступал за красно-синих с 2022 по 2023 год.
Источник: РБ Спорт
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|33
|
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|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
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|3
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|27
|
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|4
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|25
|
6
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|3
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|
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|19-26
|16
|
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|3
|7
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|
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|8
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|
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|13
|2
|5
|6
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|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
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|12-27
|9
|
16
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|1
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|7
|15-24
|8
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30 тур
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|0 : 2
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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