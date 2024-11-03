«Факел» — «Химки»: Браими сравнял счет в матче

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Полузащитник «Факела» Мохамед Браими забил на 38-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Химками» — 1:1.

Для Браими это дебютный гол за воронежский клуб.