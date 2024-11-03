«Факел» — «Химки»: Браими сравнял счет в матче
Полузащитник «Факела» Мохамед Браими забил на 38-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Химками» — 1:1.
Для Браими это дебютный гол за воронежский клуб.
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|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
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|22-9
|24
|
7
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|
8
|Акрон
|14
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|4
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|
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|14
|4
|3
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|
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|5
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|
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|
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|8
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|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
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|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|0 : 2
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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