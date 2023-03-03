«Химки» и «Факел» сыграли вничью

«Факел» и «Химки» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура чемпионата России. Матч прошел в Воронеже.

Счет был открыт на 21-й минуте форвардом гостей Маркосом Гильерме. У хозяев отличился Георгий Гонгадзе.

На 20-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не реализовал пенальти.

После 18 туров РПЛ «Химки» набрали 13 очков и расположились на 15-й строчке, «Факел» с 14 очками идут на 13-м месте.