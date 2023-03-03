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Сегодня, 20:52

Кузьмичев заявил, что «Локомотив» абсолютно безграмотно провел трансферную работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодежи и экс-руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил трансферную работу московских клубов в зимнее трансферное окно.

«Локомотив» усилил не те позиции, которые стоило бы. У них остались проблемы в зоне обороны. Туда был приобретён Конти, который, по моему мнению, не соответствует уровню. Я не увидел, что он сильнее ушедших Мампаси или Едвая. Это игрок такого же посредственного уровня. Считаю, что «Локомотив» абсолютно безграмотно провел трансферную работу. Клуб пошел другим путем и не стал решать насущные проблемы. Дзюба даже в 34 года способен приносить пользу. Другое дело, что он не прошел предсезонные сборы, и как сможет подтянуть игровую форму. У «Локо» каждая игра будет на вес золота. Здесь есть вопросы, но кажется, что на весеннем отрезке чемпионата он может принести команде пользу», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

По ходу зимнего трансферного окна «Локомотив» приобрел Сергея Пиняева и Максим Глушенкова у «Крыльев Советов», а также голкипера Илью Лантратова у «Химок». Кроме того к команде на правах свободных агентов присоединились Херман Конти, Артем Дзюба и Илья Самошников. Перед зимней паузой команду возглавил Михаил Галактионов. После 17-ти туров «железнодородники» идут на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-lokomotiv-absolyutno-bezgramotno-provyol-transfernuyu-rabotu-232519/
Владимир Кузьмичев
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ФК Локомотив (Москва)
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«Химки» и «Факел» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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