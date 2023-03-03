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Сегодня, 21:06

Титов — о Лиге легенд: «Планируется серия матчей, относящихся к памятной дате»

Егор Титов раскрыл подробности создания Лиги легенд
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал «СЭ» подробности создания Лиги легенд.

«Это не турнир, а серия выставочных матчей, относящихся к какой-то памятной дате, — сказал Титов «СЭ». — Сейчас в апреле должен состояться матч Лиги легенд, посвященный футбольному клубу «Динамо» по случаю их столетия. РФС хочет сделать матч бело-голубых против сборной России. Что касаемо «Спартака», то 1 мая мы примем участие в важном для нашей истории ретро-матче Победы. Затем, 2 июня, проведем матч в Самаре против «Крыльев». На следующий же день там будет играть основная команда красно-белых. Болельщики смогут посетить сразу два матча».

Также Титов отметил, что регулярно матчи проводиться все же не будут.

«Изначально РФС планировали организовать турнир из восьми команд. Но, учитывая наш возраст, играть каждый месяц полноценный матч 11 на 11 непросто. Здесь сомнения, что каждый месяц собирать 22 человека нереально. Наша задача — порадовать болельщиков. В Волгограде уже есть ажиотаж. Решенный вопрос, что этот матч состоится. Знаю, что уже на уровне первых лиц Правительства согласовано. Сам с нетерпением жду этого момента», — добавил он.

В январе стало известно о том, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.

Егор Титов
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — «Химки»: в пользу воронежцев не назначены два пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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П
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Дмитрий Баринов

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Факел

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