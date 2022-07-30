Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шалимова на посту главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера клуба Игоря Шалимова.

«Будущее Шалимова? Мы работаем. Мы сыграли всего три игры. Посмотрим, как дальше будет продолжаться, как Игорь Михайлович будет работать», — сказал Иванов «Чемпионату».

В первых трех турах «Урал» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. За три матча команда из Екатеринбурга забила только 1 гол.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет «Спартак». Встреча пройдет 6 августа.