«Факел» — «Динамо»: судья ошибочно не удалил Дзиова

На 49-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» судья Артем Чистяков ошибочно не вынес второе предупреждение Максу Дзиову за демонстративное несогласие с решением арбитра и не удалил воронежца. Рефери помчался к футболисту, но ограничился устным внушением.

А вот в другой игре тура, между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (2:1), судья Павел Шадыханов не пожалел Игоря Дмитриева и за такой же проступок, связанный с чересчур эмоциональным проявлением недовольства арбитром, правильно показал самарцу желтую карточку.

Дзиову в этом чемпионате везет. На 51-й минуте матча 6-го тура «Факел» — «Оренбург» (1:0) при счете 0:0 судья Иван Абросимов, дебютировавший в РПЛ, тоже не вынес ему второе предупреждение и не удалил. Воронежец угодил локтем в лицо Максиму Сидорову, что стало основанием для применения дисциплинарной санкции. Но арбитр даже не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.