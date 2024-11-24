Защитник «Химок» Ориньо: «Я — лучший в РПЛ на своей позиции, Дуглас Сантос тоже хороший игрок»

Защитник «Химок» Ориньо заявил, что является лучшим игроком РПЛ на своей позиции.

— Кто лучший футболист РПЛ на вашей позиции?

— Я — лучший игрок лиги на своей позиции.

— А Дуглас Сантос...

— Тоже нормальный, хороший игрок, — цитирует Ориньо «РБ Спорт».

29-летний бразилец летом перешел в «Химки» из «Родины». В текущем сезоне он провел за подмосковную команду 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.