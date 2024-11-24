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Сегодня, 18:31

«Факел» — «Динамо»: Гиоргобиани сравнял счет в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Факел» сравнял счет в матче против «Динамо» в 16-м туре РПЛ — 1:1.

На 90+9-й минуте забил Николай Гиоргобиани.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

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ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Рубин – Акрон
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23.11 12:00
Оренбург – Зенит
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Спартак – Локомотив
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24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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