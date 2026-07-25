«Факел» — «Динамо»: махачкалинцы сравняли счет после автогола

Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в матче 1-го тура чемпионата России против «Факела» — 1:1.

На 30-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник воронежцев Юрий Журавлев.

Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже.