Семак о возможном недопонимании между Адамовым и защитниками «Зенита»: «Местами ошибались, будем дорабатывать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном недопонимании между вратарем Денисом Адамовым и защитниками команды в матче с «Акроном» (5:0) в 1-м туре РПЛ.

У питерской команды дубль оформил Александр Соболев, также по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

«Не то, что недопонимание между Адамовым и защитниками. В принципе, местами ошибались, и наши центральные защитники сегодня сыграли не лучший матч, на мой взгляд. Работать есть над чем, но начало сезона, будем дорабатывать уже по ходу», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».