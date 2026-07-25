«Факел» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча РПЛ

«Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Полузащитник хозяев Вячеслав Якимов открыл счет, первым успев на добивание после удара хавбека Ильнура Альшина. Затем защитник воронежской команды Юрий Журавлев срезал мяч в ворота своей команды после навеса с левого фланга.

На 79-й минуте защитник гостей Александр Сандрачук замкнул навес Даниила Лесового.

22-я минута. Вячеслав Якимов — 1:0

30-я минута. Юрий Журавлев — в свои ворота — 1:1

79-я минута. Александр Сандрачук — 1:2