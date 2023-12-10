«Факел» — «Динамо»: Гладышев вывел гостей вперед

Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев отметился голом в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» — 1:0.

Футболист забил на 29-й минуте после точной передачи Константина Тюкавина. Это второй гол Гладышева в этом сезоне.