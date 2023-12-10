Чернов считает, что «Спартаку» по силам догнать лидеров РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что московскому клубу по силам догнать лидеров РПЛ в весенней части чемпионата.

«Нельзя сказать, что мы довольны своим местом в турнирной таблице. С другой стороны, все могло быть гораздо хуже. Весной нужно начать с начала и показать свой максимум. Я думаю, нам вполне по силам догнать лидеров в РПЛ и бороться за чемпионство», — приводит слова Чернова ТАСС.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.