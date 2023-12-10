Чернов считает, что «Спартаку» по силам догнать лидеров РПЛ
Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что московскому клубу по силам догнать лидеров РПЛ в весенней части чемпионата.
«Нельзя сказать, что мы довольны своим местом в турнирной таблице. С другой стороны, все могло быть гораздо хуже. Весной нужно начать с начала и показать свой максимум. Я думаю, нам вполне по силам догнать лидеров в РПЛ и бороться за чемпионство», — приводит слова Чернова ТАСС.
«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.
Источник: https://tass.ru/sport/19500227
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|
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|
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|
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|
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|
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|5
|9
|18-23
|17
|
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|17
|3
|5
|9
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|14
|
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|17
|3
|4
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|3
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|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
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|10.12
|19:45
|
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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