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Сегодня, 14:33

Деменко не видит фаворита в матче «Краснодар» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

«Преимущество своего поля все-таки будет присутствовать и придут много болельщиков, погода позволяет. Но ЦСКА может дать бой «Краснодару», поэтому фаворита тут нет. Кокшаров молодой игрок, интересный, но сказать, что он заменит Кордобу вряд ли. Нужно больше игровой практики, в матче с «Оренбургом» мы увидели, что у «Краснодара» есть проблемы в атаке. ЦСКА же выше классом «Оренбурга», поэтому у быков будут проблемы. «Краснодар» тоже сильная команда и может показать красивый и интересный футбол», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Команда Владимира Ивича набрала 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Армейцы с 28 очками располагаются на 7-й строчке.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 10 декабря. Начало — в 19:45 по мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11376356-demenko-otvetil-na-vopros-o-favoritah-matcha-krasnodar-cska.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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 14 1 4
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