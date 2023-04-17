«Факел» — «Ахмат»: судья ошибочно не удалил Швеца через второе предупреждение

На 85-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (1:1) арбитр Роман Галимов правильно зафиксировал фол Антона Швеца, наказал его штрафным ударом и, как указано в протоколе, желтой карточкой за срыв перспективной атаки, которую начал Мохамед Брахими.

Но судья ошибочно не вынес второе предупреждение и не удалил игрока «Ахмата» с показом красной карточки. Дело в том, что после фола и остановки игры Швец выбил мяч за пределы поля, чтобы не дать «Факелу» быстро выполнить штрафной удар. Галимову следовало наказать игрока гостей еще одной желтой карточкой и отправить его в раздевалку.

Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».