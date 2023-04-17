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Сегодня, 12:57

«Факел» — «Ахмат»: судья ошибочно не удалил Швеца через второе предупреждение

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
1/5

На 85-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (1:1) арбитр Роман Галимов правильно зафиксировал фол Антона Швеца, наказал его штрафным ударом и, как указано в протоколе, желтой карточкой за срыв перспективной атаки, которую начал Мохамед Брахими.

Но судья ошибочно не вынес второе предупреждение и не удалил игрока «Ахмата» с показом красной карточки. Дело в том, что после фола и остановки игры Швец выбил мяч за пределы поля, чтобы не дать «Факелу» быстро выполнить штрафной удар. Галимову следовало наказать игрока гостей еще одной желтой карточкой и отправить его в раздевалку.

Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Локомотив

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