Фабрицио Романо: «Спартак» ведет переговоры с «Сассуоло» о подписании Рожерио

Московский «Спартак» намерен подписать бразильского защитника «Сассуоло» Рожерио, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры между сторонами продолжаются. Сам Рожерио заинтересован в переходе, а «Сассуоло» все еще надеется удержать 25-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что переход футболиста обойдется московскому клубу примерно в 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей, отметившись 34 результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.