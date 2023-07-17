Фабрицио Романо: «Спартак» ведет переговоры с «Сассуоло» о подписании Рожерио
Московский «Спартак» намерен подписать бразильского защитника «Сассуоло» Рожерио, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, переговоры между сторонами продолжаются. Сам Рожерио заинтересован в переходе, а «Сассуоло» все еще надеется удержать 25-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что переход футболиста обойдется московскому клубу примерно в 8 миллионов евро.
В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей, отметившись 34 результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.
Источник: Фабрицио Романо
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