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17 июля, 23:39

Источник: Эракович подпишет контракт с «Зенитом» до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Страхиня Эракович.
Фото Global Look Press

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович принял решение перейти в «Зенит».

Как сообщает Maxbet Sport, сербский футболист прилетит в Санкт-Петербург 19 июля и подпишет контракт до лета 2027 года. Страхинья в последний момент выбрал «Зенит», хотя все документы по его трансферу в «Спартак» уже были готовы.

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16 июля издание Mozzart Sport заявило, что у «Зенита» есть соглашение с «Црвеной Звездой», по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагал контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

22-летний Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.

Марио Фернандес и&nbsp;Страхинья Эракович. РПЛ, таблица трансферов лета: Фернандес стал игроком «Зенита», «Спартаку» нужен Эракович

Источник: Maxbet Sport
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
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