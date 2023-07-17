Источник: Эракович подпишет контракт с «Зенитом» до 2027 года
Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович принял решение перейти в «Зенит».
Как сообщает Maxbet Sport, сербский футболист прилетит в Санкт-Петербург 19 июля и подпишет контракт до лета 2027 года. Страхинья в последний момент выбрал «Зенит», хотя все документы по его трансферу в «Спартак» уже были готовы.
16 июля издание Mozzart Sport заявило, что у «Зенита» есть соглашение с «Црвеной Звездой», по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагал контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.
22-летний Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.
Источник: Maxbet Sport
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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