Источник: Эракович подпишет контракт с «Зенитом» до 2027 года

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович принял решение перейти в «Зенит».

Как сообщает Maxbet Sport, сербский футболист прилетит в Санкт-Петербург 19 июля и подпишет контракт до лета 2027 года. Страхинья в последний момент выбрал «Зенит», хотя все документы по его трансферу в «Спартак» уже были готовы.

16 июля издание Mozzart Sport заявило, что у «Зенита» есть соглашение с «Црвеной Звездой», по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагал контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

22-летний Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.