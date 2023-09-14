Фабрицио Романо: ЦСКА близок к подписанию защитника «Сан-Паулу» Веллингтона за 8 миллионов долларов

Защитник «Сан-Паулу» Веллингтон близок к переходу в ЦСКА, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка обойдется армейцам в 8 миллионов долларов. Клубам остается обговорить последние детали перед завершением трансфера. 22-летний бразилец, выступающий на позиции левого защитника, подпишет контракт до 2028 года.

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал две результативные передачи.

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