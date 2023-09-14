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Сегодня, 20:56

Защитник «Зенита» Родригао будет готов сыграть с «Локомотивом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», 27-летний защитник «Зенита» Родригао близок к восстановлению после травмы приводящей мышцы бедра и перенесенной в мае операции.

Матч 8-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится в воскресенье, 17 сентября, он еще пропустит, а вот в запланированной на 24-е число встрече 10-го тура с «Локомотивом» бразилец должен войти в заявку сине-бело-голубых.

В этом сезоне футболист пока не провел ни одной игры.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Марат Быстров

Ахмат

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