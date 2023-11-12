Беленов считает, что «Факел» займет место в первой десятке по итогам сезона РПЛ
Вратарь «Факела» Александр Беленов считает, что воронежский клуб займет место в первой десятке РПЛ по итогам сезона-2023/24.
«Я считаю, что мы неплохо провели первую половину чемпионата, мы достойно играли в последних матчах. Не загадываю, какое место мы займем, на что претендуем, надо двигаться от игре к игре. Однако, я думаю, что место в десятке мы займем, у нас все для этого есть», — приводит слова Беленова ТАСС.
После 15 матчей «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Источник: https://tass.ru/sport/19262529
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|1
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|32
|
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|Зенит
|15
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|3
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|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
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|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
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|14
|5
|7
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|22
|
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|6
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|21
|
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|2
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|
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|4
|5
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|17
|
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|4
|4
|7
|15-24
|16
|
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|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
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|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
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|14
|3
|2
|9
|12-21
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|
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|3
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
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|19:00
|
Сочи – Рубин
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|12.11
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Спартак – Ростов
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|
|
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Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
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Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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|1
|3
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|1
|4
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|1
|3
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