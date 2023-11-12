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Сегодня, 14:42

Беленов считает, что «Факел» займет место в первой десятке по итогам сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Александр Беленов считает, что воронежский клуб займет место в первой десятке РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Я считаю, что мы неплохо провели первую половину чемпионата, мы достойно играли в последних матчах. Не загадываю, какое место мы займем, на что претендуем, надо двигаться от игре к игре. Однако, я думаю, что место в десятке мы займем, у нас все для этого есть», — приводит слова Беленова ТАСС.

После 15 матчей «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19262529
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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 - : -
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