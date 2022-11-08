Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:16

Ежов о вызове Пиняева в сборную России: «Считаю, что Сережа заслужил»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Крылья Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от вызова Сергея Пиняева в основную сборную России.

— Поздравили его, разумеется. Кто-то лично пожал руку, кто-то написал сообщение, — приводит слова Ежова «Известия». — Все очень рады. Да не только за него — за всех, кого вызвали из «Крыльев Советов». Особенно рады за тех, кто первый раз получает вызов в сборную.

— С Пиняевым случай интересный. Не часто у нас вызывают в первую сборную футболиста, которому только недавно исполнилось 18 лет.

— Да, случай экстраординарный. Но все когда-то впервые бывает. Считаю, что Сережа заслужил.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Источник: https://iz.ru/1421908/aleksei-fomin/vyzov-piniaeva-v-sbornuiu-sluchai-neordinarnyi-no-zasluzhil
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Карпин отцепил Чистякова и взял Пиняева с Карпукасом. Тренер строит сборную России послезавтрашнего дня
Гендиректор «Ахмата» объяснил вызов Садулаева в сборную тем, что Карпин видит в нем потенциал
Дасаев — о составе сборной России: «В «Зените» играют одни иностранцы. Кого там брать?»
Кавазашвили считает оправданным вызов шести спартаковцев в сборную: «Команда на подъеме»
В «Нижнем Новгороде» считают, что защитник Агапов закрепится в сборной России
Колоскова не удивляет количество новичков в сборной: «Идет знакомство с футболистами, у которых есть потенциал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ежов: «Крылья Советов» готовы бороться за 5-6 место в РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости