Ежов о вызове Пиняева в сборную России: «Считаю, что Сережа заслужил»

Полузащитник «Крылья Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от вызова Сергея Пиняева в основную сборную России.

— Поздравили его, разумеется. Кто-то лично пожал руку, кто-то написал сообщение, — приводит слова Ежова «Известия». — Все очень рады. Да не только за него — за всех, кого вызвали из «Крыльев Советов». Особенно рады за тех, кто первый раз получает вызов в сборную.

— С Пиняевым случай интересный. Не часто у нас вызывают в первую сборную футболиста, которому только недавно исполнилось 18 лет.

— Да, случай экстраординарный. Но все когда-то впервые бывает. Считаю, что Сережа заслужил.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.