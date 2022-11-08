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Габулов — об ошибке Сафонова в матче с «Факелом»: «Матвей «вспахал» землю»

Экс-вратарь сборной России Габулов проанализировал ошибки Сафонова в матче с «Факелом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» ошибки голкипера «Краснодара» в матче с «Факелом» (3:3).

— Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ошибся на 11-й минуте матча с «Факелом» (3:3). Неудачный розыгрыш мяча ногами, перехват, быстрая атака, гол Воронежа. Налицо технический брак в действиях вратаря гостей. Как принято говорить на футбольном языке, Сафонов «вспахал» землю, не смог отдать качественный пас, довести его до своего защитника.
По второму голу хозяев к Матвею вопросов нет. Квеквескири все здорово исполнил с линии штрафной, послав мяч в «девятку». При этом Сафонов до мяча дотянулся.

А вот в третьем голе есть доля вины голкипера «быков». Все-таки удар наносился в ближний угол — Матвей мог выручить. Немного неправильная у него была позиция. Ближний угол был открыт. Сафонов среагировал, дотянулся, однако не поверил в собственные действия и не спас.
В общем, в эпизодах с первым и третьим голами «Факела» вратарь уровня Сафонова должен был сработать качественнее.

Вместе с тем Матвей совершил два замечательных спасения. На 50-й минуте Морозов бил головой с близкого расстояния с отскоком от газона, да еще и под опорную ногу. Вратарь занял отличную позицию и проявил чудеса реакции, вытащив мяч с ленточки правой рукой.

На 62-й минуте Квеквескири мощно пробил со средней дистанции. Там был еще и небольшой рикошет от защитника. Но Матвей успел сложиться и отбить мяч.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:3
Краснодар
Матвей Сафонов. Что опять с Сафоновым? Блестящая игра Шелии. Сейв тура от Худякова. Экспертиза Габулова

Владимир Габулов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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