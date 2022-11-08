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Ежов: «Крылья Советов» готовы бороться за 5-6 место в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил выступление команды в первой половине чемпионата России.

— Довольны тем, как «Крылья» провели первую половину сезона?

— Скорее нет, чем да. Были хорошие игры, были плохие. Но я считаю, что очков на сегодняшний день мы не добрали.

— Сказался массовый уход лидеров команды прошлого сезона — Ивана Сергеева, Никиты Чернова, Данилы Пруцева, Антона Зиньковского, Владислава Сарвели?

— Одни ребята ушли, другие пришли. Поэтому игра, на самом деле, не поменялась. С нашим тренером она сохраняется независимо от того, кто приходит и уходит. Вопрос только в реализации моментов и какой-то внимательности в нюансах.

— То есть способны бороться за пятое-шестое место, как и в прошлом сезоне?

— Конечно, готовы. Повторюсь: надо где-то подтянуть реализацию моментов, совершать поменьше ошибок в обороне — и вы не заметите разницу в нашей игре по сравнению с прошлогодними «Крыльями».

После 16 матчей «Крылья Советов» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1421908/aleksei-fomin/vyzov-piniaeva-v-sbornuiu-sluchai-neordinarnyi-no-zasluzhil
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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Кр. Советов – Ростов
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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