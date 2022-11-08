Ежов: «Крылья Советов» готовы бороться за 5-6 место в РПЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил выступление команды в первой половине чемпионата России.

— Довольны тем, как «Крылья» провели первую половину сезона?

— Скорее нет, чем да. Были хорошие игры, были плохие. Но я считаю, что очков на сегодняшний день мы не добрали.

— Сказался массовый уход лидеров команды прошлого сезона — Ивана Сергеева, Никиты Чернова, Данилы Пруцева, Антона Зиньковского, Владислава Сарвели?

— Одни ребята ушли, другие пришли. Поэтому игра, на самом деле, не поменялась. С нашим тренером она сохраняется независимо от того, кто приходит и уходит. Вопрос только в реализации моментов и какой-то внимательности в нюансах.

— То есть способны бороться за пятое-шестое место, как и в прошлом сезоне?

— Конечно, готовы. Повторюсь: надо где-то подтянуть реализацию моментов, совершать поменьше ошибок в обороне — и вы не заметите разницу в нашей игре по сравнению с прошлогодними «Крыльями».

После 16 матчей «Крылья Советов» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.