Евсеев заявил, что ничья с «Оренбургом» его устраивает

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев — о матче с «Оренбургом» (0:0) в 16-м туре чемпионата России.

— Футбол в чем заключается, в забивании голов? Мы организованно играли, как и «Оренбург», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч премьер». — Не давали создавать моменты. Один эпизод прошел, когда игрок атаки вышел на рандеву с вратарем, но Беленов вовремя вышел и сократил угол. Результат? Лично меня он устраивает, конечно. Могли и большего добиться. По игре никаких вопросов нет. Хороший результат.

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