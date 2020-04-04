Евсеев верит, что сезон в РПЛ будет доигран. И вот почему

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем официальном Instagram отметил, что чемпионат России будет обязательно возобновлен, но обязательно нужно подождать.

— Верю, что сезон будет доигран, — написал Евсеев. — Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет. — Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать!

Матчи РПЛ, приостановленные из-за пандемии коронавируса, планировалось возобновить 10 апреля, однако из-за угрозы распространения вируса это должно произойти 31 мая.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. По это причине отменены практически все соревнования и массовые мероприятия.

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