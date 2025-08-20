Евсеев ведет переговоры с одним из российских клубов

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев рассказал о своих планах в тренерской деятельности.

«Веду переговоры с одной из российских команд, чтобы возглавить ее в качестве главного тренера», — цитирует Евсеева ТАСС.

В качестве главного тренера Евсеев возглавлял «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник» и «Кубань».

Последним его клубом был «Ленинградец». Клуб объявил об уходе российского специалиста с поста 25 мая.