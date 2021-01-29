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Семин посетил товарищеский матч «Локомотива» в Испании

19:57
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетил товарищеский матч московского клуба на сборе в Испании, сообщается в Instagram «Матч ТВ».

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В начале лета 2020 года 73-летний специалист покинул пост главного тренера «Локомотива». Его место занял Марко Николич. После 19 туров чемпионата России команда занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

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