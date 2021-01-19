РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Евсеев показал фото в свитере и сравнил себя с Семиным: «Найдите пять отличий»

15:45
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram опубликовал фотографию в белом свитере и предложил подписчиком найти отличия между ним и экс-тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

«Найдите пять отличий», — подписал снимок Евсеев.

44-летний специалист покинул «Уфу» в октябре 2020 года и с тех пор остается без команды. 73-летний Семин в начале лета 2020 года ушел с поста главного тренера «Локомотива» и пока находится без клуба.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир