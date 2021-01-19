Евсеев показал фото в свитере и сравнил себя с Семиным: «Найдите пять отличий»
15:45
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram опубликовал фотографию в белом свитере и предложил подписчиком найти отличия между ним и экс-тренером «Локомотива» Юрием Семиным.
«Найдите пять отличий», — подписал снимок Евсеев.
44-летний специалист покинул «Уфу» в октябре 2020 года и с тех пор остается без команды. 73-летний Семин в начале лета 2020 года ушел с поста главного тренера «Локомотива» и пока находится без клуба.
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