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Сегодня, 19:57

Евсеев с сарказмом высказался о победе «Зенита»: «Очень хорошо и красиво выиграли»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вадим Евсеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Специалист поблагодарил болельщиков за поддержку и футболистов клуба за игру.

«Отмечу и поздравлю наших болельщиков, они увидели сегодня команду, которая не сдается и играет до конца. Благодарен футболистам, они играют на пределе свих возможностей. Может получаться, может нет, но безразличных в команде нет. Если хотите задавать вопросы, зайдите в раздевалку «Факела» и спросите, там футболисты вам много чего расскажут. Поздравляю «Зенит», что очень хорошо и красиво выиграли. Мои поздравления», — сказал Евсеев.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ. «Факел» в этот же день встретится с «Пари НН».

Вадим Евсеев
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
6
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
7
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
8
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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