Евсеев назвал двух лучших тренеров в нынешнем сезоне РПЛ и объяснил причины

В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал двух, по его мнению, лучших тренеров РПЛ в текущем сезоне и объяснил причины такого выбора.

— Кого вы назвали бы лучшим тренером или тренерами РПЛ в первой части нынешнего чемпионата?

— Владимира Федотова и Игоря Черевченко.

— Ваш бывший одноклубник по «Локомотиву» своей работой в «Химках» вас сильно удивил?

— Да. Если сравнить, какими были «Химки» до Черевченко и после его прихода, — разница огромна. Поначалу на первом плане был результат, а со временем пришла и игра. Это психология игроков: очки помогают приобрести уверенность в себе, а с ней приходят раскрепощенность и игра.

Тот же «Локомотив» в последнем туре приехал в Химки после 0:5 в Краснодаре и последнего места в группе Лиги чемпионов. А «Химки» были на подъеме. Нельзя сказать, что «Локо» по игре заслуживал поражения, но именно психологическое состояние команд переломило результат в пользу хозяев. Они терпели — и дожали!

— Приход Глушакова и Мирзова сыграл большую роль?

— Безусловно, но на тот момент, когда Черевченко появился и начал выигрывать, этих игроков еще не было. Теперь же — да, они во многом определяют результат. Глушаков ведет игру в центре поля, отдает ключевые передачи, Мирзов исполняет. Но надо обращать внимание и на менее громкие имена: так, раскрылся Кухарчук, хотя в предыдущие годы даже в ФНЛ мало играл.

— Когда люди играют вместе в одной команде, будущего тренера в партнере невозможно разглядеть. Вы в Черевченко его тоже не видели?

— Никто ничего такого не видит. У Игоря уже длинная тренерская история. До того, как стать главным, он помогал многим тренерам в «Локомотиве» и от многих наверняка что-то почерпнул.

— Федотов говорил, что и в итальянской серии В, и в нашей ФНЛ видит немало примеров интересной тренерской работы.

— Если результат работы тренеров оценивать только по месту в таблице, то многих вещей можно не понять. У каждой команды разный потенциал, и тренера надо оценивать по тому, все ли он из нее выжимает. Место — это уже результат комплекса факторов. Вот вы сослались на Федотова, и об эффективности его работы в «Сочи» можно судить по тому, что в момент его прихода команда шла на последнем месте, а через год она — четвертая в РПЛ. И это несмотря на то, что после прошлого сезона «Сочи» потерял двух ключевых футболистов атаки — Мостового и Кокорина, а предсезонки на то, чтобы наиграть новый состав, не было. Тем не менее тренер вышел из сложной ситуации, команда стала играть на других качествах и идет наверху.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.