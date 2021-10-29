Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов прокомментировал «СЭ» новую стратегию развития «Локомотива».

«Локомотив» — это клуб, в котором принятие всех решений сосредоточено в одних руках. В Европе так устроено, что спортивный директор принимает решение по тренеру, по трансферам, и в «Локомотиве» как раз пошли по этому пути. Приехал не последний человек в плане создания определенной философии и структуры команды, которая будет на что-то претендовать. Это достаточно интересно, и шанс, что задуманное может получиться, довольно высокий», — сказал Евменов в эфире Youtube-канала «Вышли!»

Также бывший глава селекционного отдела ЦСКА высказался о Рангнике.

«Все решения сосредоточены у профессионала, его окружают люди, готовые ему помогать в ежедневной селекции. Также есть тренер, который ему доверяет, с которым он в ежедневном формате будет говорить на одном языке, это чрезвычайно важно», — добавил Евменов.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию летом этого года. Ранее немецкий специалист работал в ряде немецких футбольных клубов, в том числе «Шальке 04» и «РБ Лейпциг».