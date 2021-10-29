Евменов: «Захарян уже находится в шорт-листе ведущих двадцати топ-клубов Европы»
Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов прокомментировал «СЭ» перспективы развития карьеры футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.
«Захарян — один из самых больших, если не самый большой талант в России со времен Аршавина. Вопрос не в том, чтобы окрепнуть, а в том, чтобы обрести определенный статус и заинтересовать сильные клубы. Сейчас нет никакого смысла ему переходить в середняк европейской лиги. Его траектория роста наиболее правильна с точки зрения наклона. Уверен, что Захарян уже находится в шорт-листе ведущих двадцати топ-клубов Европы», — сказал Евменов в эфире Youtube-канала «Вышли!»
Также бывший спортивный директор и глава селекционного отдела «Зенита» высказался о заинтересованности «Барселоны» Захаряном.
«Касаемо интереса «Барселоны», думаю, это скорее слухи, потому что для того, чтобы заинтересовать такого уровня клубы, нужны стабильное выступление за сборную и за клуб в еврокубках. Год-два он точно будет в России, а потом придет предложение, от которого он не сможет отказаться», — добавил Евменов.
Арсен Захарян в текущем сезоне в 13 играх за «Динамо» забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю