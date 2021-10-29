Евменов: «Захарян уже находится в шорт-листе ведущих двадцати топ-клубов Европы»

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов прокомментировал «СЭ» перспективы развития карьеры футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян — один из самых больших, если не самый большой талант в России со времен Аршавина. Вопрос не в том, чтобы окрепнуть, а в том, чтобы обрести определенный статус и заинтересовать сильные клубы. Сейчас нет никакого смысла ему переходить в середняк европейской лиги. Его траектория роста наиболее правильна с точки зрения наклона. Уверен, что Захарян уже находится в шорт-листе ведущих двадцати топ-клубов Европы», — сказал Евменов в эфире Youtube-канала «Вышли!»

Также бывший спортивный директор и глава селекционного отдела «Зенита» высказался о заинтересованности «Барселоны» Захаряном.

«Касаемо интереса «Барселоны», думаю, это скорее слухи, потому что для того, чтобы заинтересовать такого уровня клубы, нужны стабильное выступление за сборную и за клуб в еврокубках. Год-два он точно будет в России, а потом придет предложение, от которого он не сможет отказаться», — добавил Евменов.

Арсен Захарян в текущем сезоне в 13 играх за «Динамо» забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.