Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«Это будет матч двух команд, которые совсем не умеют играть в футбол. «Динамо», слава богу, в еврокубках не выступает. А «Зенит» две недели назад показал себя во всей красе, ни разу не ударив по воротам «Ювентуса». На европейской арене «Зенит» — полный ноль, а в России безоговорочный чемпион. Вывод очевиден, у нас в стране не умеют играть в футбол. Я уверен, что питерцы выиграют сегодня, безусловно. У них, в отличие от «Динамо», хотя бы есть пару нормальных футболистов: Малком, Клаудиньо, Барриос, Ракицкий. А у «Динамо» совсем нет достойных игроков. Захарян и Тюкавин? Они еще не выросли. Придет время — тогда посмотрим», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке.