Евгений Мележиков: «Защитник за 10 миллионов, за 12 - это догонять убегающий паровоз»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о переговорах с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем.

— Действительно велись переговоры с тем защитником, о котором говорит Попов?

— Я знаю, что на шорт-лист спортивного блока был наложен отказ в покупке. Потом расскажем. Первых двух кандидатов, которые были подтверждены тренером, мы не смогли купить. Вот и все. Дальше начали прорабатывать за 10 миллионов, за 12 — это, мне кажется, догонять убегающий паровоз. Наверное, поэтому такое решение было принято. Надо было покупать первого, кто был в списке.

— А что вы думаете обо всей этой ситуации?

— Я недоволен и уже давно. Это затянулось.