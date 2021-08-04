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Евгений Мележиков: «Защитник за 10 миллионов, за 12 - это догонять убегающий паровоз»

23:44
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о переговорах с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем.

— Действительно велись переговоры с тем защитником, о котором говорит Попов? 

— Я знаю, что на шорт-лист спортивного блока был наложен отказ в покупке. Потом расскажем. Первых двух кандидатов, которые были подтверждены тренером, мы не смогли купить. Вот и все. Дальше начали прорабатывать за 10 миллионов, за 12 — это, мне кажется, догонять убегающий паровоз. Наверное, поэтому такое решение было принято. Надо было покупать первого, кто был в списке. 

— А что вы думаете обо всей этой ситуации?

— Я недоволен и уже давно. Это затянулось.

4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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