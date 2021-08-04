Евгений Мележиков: «С Джикией ведем переговоры, с Жиго все будет нормально»
23:45
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с новыми контрактами Самюэля Жиго и Георгия Джикия.
— А почему затянулась ситуация с продлением некоторых футболистов?
— Там объективная ситуация, почему мы затянули с начала переговоров. Если вы имеете в виду Георгия Джикию, то мы с ним ведем переговоры. С Жиго мы встречались, дальше будем разговаривать с ним один на один. Я думаю, с Жиго все будет нормально. Надо разговаривать более близко с его агентом. К сожалению, с агентом контакт слабенький.
— Правда ли, что контакт слабенький из-за того, что Попов заблокировал агента?
— Я не знаю, кто кого заблокировал. Меня он не блокировал, я ни с кем не общался.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю