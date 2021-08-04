Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Евгений Мележиков: «С Джикией ведем переговоры, с Жиго все будет нормально»

23:45
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с новыми контрактами Самюэля Жиго и Георгия Джикия.

— А почему затянулась ситуация с продлением некоторых футболистов?

— Там объективная ситуация, почему мы затянули с начала переговоров. Если вы имеете в виду Георгия Джикию, то мы с ним ведем переговоры. С Жиго мы встречались, дальше будем разговаривать с ним один на один. Я думаю, с Жиго все будет нормально. Надо разговаривать более близко с его агентом. К сожалению, с агентом контакт слабенький.

— Правда ли, что контакт слабенький из-за того, что Попов заблокировал агента?

— Я не знаю, кто кого заблокировал. Меня он не блокировал, я ни с кем не общался.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Тепловая электростанция загорелась в Турции из-за лесного пожара
Какие чувства испытывают мужчины и женщины во время поцелуя?
В Красноярске 15-летняя девочка родила от отчима-насильника
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры