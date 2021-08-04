Евгений Мележиков: «С Джикией ведем переговоры, с Жиго все будет нормально»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с новыми контрактами Самюэля Жиго и Георгия Джикия.

— А почему затянулась ситуация с продлением некоторых футболистов?

— Там объективная ситуация, почему мы затянули с начала переговоров. Если вы имеете в виду Георгия Джикию, то мы с ним ведем переговоры. С Жиго мы встречались, дальше будем разговаривать с ним один на один. Я думаю, с Жиго все будет нормально. Надо разговаривать более близко с его агентом. К сожалению, с агентом контакт слабенький.

— Правда ли, что контакт слабенький из-за того, что Попов заблокировал агента?

— Я не знаю, кто кого заблокировал. Меня он не блокировал, я ни с кем не общался.