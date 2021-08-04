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Мележиков не считает, что Зарема Салихова уволила из «Спартака» двух человек своим телеграм-каналом

23:39
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не считает, что супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова повлияла на то, что клуб покинут Антон Фетисов и Дмитрий Попов.

— Согласны, что Зарема своим телеграм-каналом уволила двух человек?

— Нет, решение они приняли сами. «Спартак» всегда под напором. От блогеров, болельщиков и журналистов. В «Спартаке» нужно просто всегда делать свою работу. Мы делаем свое дело, достигаем результата. Дальше все будет хорошо, — сказал Мележиков.

Антон Фетисов ранее покинул пост директора по развитию и коммуникациям «Спартака».

В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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