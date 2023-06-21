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Сегодня, 14:08

Мележиков — об уходе из «Спартака»: «Хочу открыто заявить: это не демарш с моей стороны»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Евгений Мележиков во время пресс-конференции рассказал, почему покинул пост генерального директора «Спартака».

— Почему такое решение было принято? Хочу открыто и честно заявить: это не демарш с моей стороны. Это не решение совдира. Это выработанное в последние 1,5 месяца решение. Оно общее — совместное. В интересах развития клуба, в интересах поиска путей прогрессивного развития. Я фактически 2,5 года руководил клубом. Это был сложный период. На мой взгляд, клуб мы удержали. Он показал достойные результаты, хотя всегда хотелось лучшего и большего. Но сейчас нужно дать новый импульс. Я привык некоторые вещи вокруг себя цементировать. Но что-то могу не видеть. Новый импульс долен придать новый человек.

Хочу вам представить Олега Малышева. Рассчитываю, что он обеспечит движение вперед по всем направлениям. Как по линии спорта, так и по бизнес-процессам. И с чувством своего искреннего удовлетворения хочу пожелать ему успехов. Сдаю пост с уважением. Такая пресс-конференция как сегодня не могла бы пройти без нашего искреннего отношения друг к другу. Хочу за такой подход поблагодарить акционеров. Их позиция всегда была конструктивной и последовательной. Передаю Олегу Александровичу дела и должность.

Кратко доложу об итогах сезона. Работа клуба советом директоров оценена положительно. Личная моя работа тоже оценена положительно. Клуб, несмотря на сложный период, работу не останавливал. До вчерашнего дня я работал и передавал дела — ранее такого в «Спартаке» не было. Олег не новый человек в «Спартаке». В течение года он курировал определенные направления. Начали мы работу с аудита, который проводила по решению совету директоров команда, которую он привлек. Работа клуба оценена положительно, замечаний нет, финансовая и хозяйственная деятельность прозрачная. Команда заняла третье место. Результат удовлетворительный, но не радующий, по моему мнению, были шансы оказаться выше в таблице. Но это тоже медаль. В таком состоянии передаю клуб Олегу Александровичу, — сказал Мележиков.

Мележиков, который занимал должность гендиректора красно-белых с 2021 года, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Его место занял Олег Малышев.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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