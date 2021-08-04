В «Спартаке» подчеркнули, что у Витории есть полная поддержка руководства и акционеров
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что у главного тренера Руя Витории есть полная поддержка руководства и акционеров.
— Камоцци сказал, что готов стать спортивным директором. Эта кандидатура будет рассматриваться?
— Если он готов стать спортивным директором, вопросов нет. Главное, чтобы мы были эффективны. С Камоцци или с Поповым.
— После ухода Попова могут ли ослабнуть позиции Витории?
— Нет, не могут. Я заходил к тренерскому штабу, разговаривал со всеми тренерами. Полная поддержка от руководства и от акционеров. Это относится и к акционерам. Сейчас самое главное — проходить «Нижний», а дальше добро пожаловать в Лиссабон.
— Можно ли назвать отсутствие правового защитника до матча с «Бенфикой» подставой от спортивного отдела?
— Ну зачем такие громкие заявления? Должны были купить — не купили. Стали заложниками такой ситуации. Это не подстава, я уверен. Трактовать так нельзя.
— Дмитрий Баринов интересен «Спартаку»?
— Я не буду это комментировать.
— А вообще «Спартак» звонил Цорну?
— Нет, и я уже об этом говорил.
4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.
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