В «Спартаке» подчеркнули, что у Витории есть полная поддержка руководства и акционеров

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что у главного тренера Руя Витории есть полная поддержка руководства и акционеров.

— Камоцци сказал, что готов стать спортивным директором. Эта кандидатура будет рассматриваться?

— Если он готов стать спортивным директором, вопросов нет. Главное, чтобы мы были эффективны. С Камоцци или с Поповым.

— После ухода Попова могут ли ослабнуть позиции Витории?

— Нет, не могут. Я заходил к тренерскому штабу, разговаривал со всеми тренерами. Полная поддержка от руководства и от акционеров. Это относится и к акционерам. Сейчас самое главное — проходить «Нижний», а дальше добро пожаловать в Лиссабон.

— Можно ли назвать отсутствие правового защитника до матча с «Бенфикой» подставой от спортивного отдела?

— Ну зачем такие громкие заявления? Должны были купить — не купили. Стали заложниками такой ситуации. Это не подстава, я уверен. Трактовать так нельзя.

— Дмитрий Баринов интересен «Спартаку»?

— Я не буду это комментировать.

— А вообще «Спартак» звонил Цорну?

— Нет, и я уже об этом говорил.

4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.