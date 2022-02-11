Источник сообщил, что «Краснодар» интересуется вратарем «Гремио»
«Краснодар» интересуется вратарем «Гремио» Габриэлем Грандо, утверждает Calciomercato.
На 21-летнего игрока также претендует итальянские «Сампдория» и «Сассуоло».
В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габриэль Грандо провел 24 матча, в которых пропустил 29 мячей, а в 8 игра голкипер оставил свои ворота «сухими». Контракт 21-летнего футболиста с «Гремио» рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Грандо в 7 миллионов евро.
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|36
|
3
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|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
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|3
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|21-16
|30
|
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|8
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|5
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|
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
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|
16
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|2
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
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|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
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|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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|
Александр Соболев
Спартак
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|1
|7
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