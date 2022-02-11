Источник сообщил, что «Краснодар» интересуется вратарем «Гремио»

«Краснодар» интересуется вратарем «Гремио» Габриэлем Грандо, утверждает Calciomercato.

На 21-летнего игрока также претендует итальянские «Сампдория» и «Сассуоло».

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габриэль Грандо провел 24 матча, в которых пропустил 29 мячей, а в 8 игра голкипер оставил свои ворота «сухими». Контракт 21-летнего футболиста с «Гремио» рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Грандо в 7 миллионов евро.