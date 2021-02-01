Евгений Кафельников: «В нашем инвалидном чемпионате Промес будет номер один»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал потенциальный переход нападающего Квинси Промеса в московскую команду.

По информации нашего издания, красно-белые договорились с амстердамским клубом об аренде 29-летнего голландца. «Спартак» заплатит «Аяксу» 500 тысяч евро и получит право обязательного выкупа футболиста за 9 миллионов евро. Игрок должен присоединиться к московской команде во вторник, 2 февраля.

«Промес — это 80% команды! Даже той, которая сейчас есть. Он лучше всех взятых. Квинси может в одиночку обыграть всех спартаковцев. Конечно, это усиление. В нашем инвалидном чемпионате Промес будет номер один с большим запасом», — сказал Кафельников «СЭ».

В текущем сезоне Квинси в составе «Аякса» провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и не отдал ни одной голевой передачи. В прошлом сезоне нападающий вошел в тройку лучших игроков «Аякса» по системе гол+пас, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач.

(Владислав Флегонтов)